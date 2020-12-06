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780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

DHA

780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da memurluğu bırakıp, merak sardığı tespih yapımında usta olan Selçuk Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak yaptığı 780 gram ağırlığındaki tespihi 2 bin dolara sattı. Perdeci, "Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm, ilk kez ben yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi" dedi.
Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa ederek merak sardığı tespih yapımında kendisini geliştirerek, kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı. Tespih yapımında alışılmışın dışında değişik yöntemler de kullanan Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tespih yapmaya karar verdi. 15 gün boyunca tespihi yapmak için uğraşan Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tespih yaptı. Perdeci, yaptığı tespihi 2 bin dolar karşılığında koleksiyoncu arkadaşına sattı. 
'TESPİHİ EKMEK KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜM'
Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tespihi ekmek kapısına dönüştürdüğünü ifade eden Perdeci, şunları söyledi:
"Bir arkadaşım 'hiç bakır tespih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm. İlk kez yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi. 2,5 kilo bakır kullandık. 780 gram ağırlığında bir tespih ortaya çıktı. 15 günümüzü aldı. İşlenmesi zor bir malzeme. İşimiz sabır işi ama bakırla çalışmak daha çok sabır istiyor. Fiyatı 2 bin dolar civarı. Bir arkadaşımız sipariş vermişti ona verdik. O da başkasına hediye edecek."
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-06 09:58:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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