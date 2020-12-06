Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek grupları engelli çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında, doğum günü olan engelli çocukları için dışarı çıkıp pasta alamayan Tavuz ve Şahin aileleri, Vefa Sosyal Destek gruplarıyla iletişime geçti. İstekleri geri çevrilmeyen ailelerin, adresini alan ekipler doğum günü pastası alarak, evlerine gitti. Doğum günleri kutlanan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ekiplere teşekkür etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplere teşekkür ederek, "Allah, yavrularımıza, tüm hastalarımıza sıhhat ile uzun ömürler versin" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-06 11:49:54



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