TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Silopi Belediye: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup’un 7. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı Silopi Belediye’yi 30 mağlup etti.

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta rahat bir galibiyete ulaşan Elazığ ekibi, 1. seti 259, 2. seti 266 ve son seti 257 alarak salondan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazanan Elazığ ekibi, puanını 18 yaparak zirve takibini sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.