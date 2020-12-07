Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile çarpışan hasta taşıyan ambulans ters döndü, 3’ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığBingöl Karayolu 6’ıncı kilometresi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.T.H idaresindeki 23 BH 914 plakalı ambulans ile M.T. yönetimindeki 23 HP 633 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisi ile ambulans ters döndü. Kazada, ambulans içerisindeki hasta yara almazken 3’ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ve hasta, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.