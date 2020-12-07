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Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu

DHA

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da market sahibi A.S. (28) sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan D.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.S. gözaltına alındı. 
Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyadan tanışan A.S. ve D.S., henüz bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında A.S., kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen D.S. ve A.S. arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında A.S., tabanca ile D.S.'yi bacağından vurarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S. gözaltına alınırken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-07 17:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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