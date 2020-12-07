Elazığ ekibi, Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından B. Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Kelsey Mitchell'i kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare, ülkesinde Covid19’a yakalanan ve Türkiye'ye dönmeme kararı alan Ariel Atkins'in yerine bir başka ABD'li Kelsey Mitchell ile anlaştı. 1.73 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu son olarak WNBA ekibi Indiana Fever'de forma giydi. Mitchell, geçtiğimiz sezon 23 maçta 24 sayı ortalamasıyla oynadı.

Transfer kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu.

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