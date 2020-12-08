Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen oluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen oluşturuyor

İHA

Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen oluşturuyor

Elazığ’ın yüksek rakımlı bölgeleri kış nedeniyle beyaz örtüsüne kavuşmaya başladığı bugünlerde, kent merkezinde sonbaharın son demlerini yaşanıyor. Rengarenk olan yapraklar kentte görsel şölen sunuyor.
Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ’daki dağların zirvelerine kar yağarken, şehir merkezi sonbaharın güzelliğini yaşıyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Kent merkezinin farklı noktalarında kış öncesi sararan yaprakların sonbahar esintileri görsel şölen sunuyor. Hafta sonu kısıtlamadan sonra bazı vatandaşlar ise bu doğa harikası ağaçların renk cümbüşünün altında hem yürüyüş yapıyor, hem de fotoğraf çekiyor.

“Sonbaharın son demlerini yaşıyoruz”
Arkadaşıyla sonbaharın son güzelliklerini yaşamak için yürüyüşe çıktıklarını belirten Enes Altun, “Burası üniversitemizin giriş alanı ve kampüsün en güzel yerlerinden bir tanesi. Hava çok güzel, sonbaharın son demlerini yaşıyoruz. Havanın çok güzel olması hasebiyle arkadaşımla bir plan yaparak yürüyüşe çıktık. Korona virüsten dolayı evdeydik. Biz de insanlardan kalabalıktan uzak güzel bir yerde temiz bir hava almaya çıktık” dedi.
Uzun bir aradan sonra dışarı çıktıklarını ve güzel bir ambiyansla karşılaştıklarını dile getiren Abdullah Özdemir, “Arkadaşımla bugün bu güzel havada gezmek istedik. Malum ülkemiz ve şehrimiz adına zor bir dönemden geçiyoruz. Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için gezmeye pek fırsat bulamamıştık. Bu yüzden bugün de arkadaşımla beraber bu şehrimizin bu güzel yerlerinde sonbaharın da güzelliğiyle vakit geçirmek istedik” diye konuştu.
Sonbaharın güzelliğini fırsat bilip bol bol fotoğraf çektirdiklerini ifade eden Yunus Çelik ise, “Sokağa çıkma yasaklarından sonra sonbaharın güzelliğini görmek adına arkadaşımla fırsat bulduk ve gezelim, dedik. Ağaçların, yaprakların renk değiştirmesi ve renk cümbüşüne bürünmesi sonucu fotoğraf çektirerek anımız olsun istedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Elazığ ekibi, Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Elazığ ekibi, Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı
Elazığ Karakoçan’da pozitif vaka 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan’da pozitif vaka 2’ye yükseldi
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine ...
Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla ...
Elazığ depreminde hasar alan eğitim yuvalarının yerine 33 okul Vali Erkaya Yırık: "Büyük bir ihtimalle 2021’in sonunda tüm okullarımız tamamlanacak"
YEREL HABERLER Elazığ depreminde hasar alan eğitim yuvalarının ...
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Elazığ’da metruk ev yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da metruk ev yangını
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
YEREL HABERLER Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı ...
Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası anjiyo oldu
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası anjiyo ...
Amerika’da korona virüs kaptı, takımı ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Amerika’da korona virüs kaptı, takımı ile yollarını ...
Elazığ’da kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü
YEREL HABERLER Elazığ’da kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu ...
Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti
YEREL HABERLER Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti
TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Silopi Belediye: 0
YEREL HABERLER TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Silopi Belediye: 0
Elazığ’da hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Elazığ’da hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak ...
Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü ...
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput’ta ...
Covid'i atlatan İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: "Kafalarına göre ilacı kesiyorlar" İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya: “Toplumda büyük yanılgı var ve kimse ilaç kullanmak istemiyor. Kafalarına göre ilacı kesiyorlar. Bunun sonucunda daha kötü bir şekilde bize gelebiliyorlar” “Korona virüs, bağışıklık yanıta göre şekillenen bir hastalık, kişiye özgü tedavi veya kişiye özgü bir tanı algoritması var”
YEREL HABERLER Covid'i atlatan İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: ...
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı
YEREL HABERLER 780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X