Elazığ’da Covid-19 tedbiri: Caddelere kısıtlama, evlere uyarı etiketi

Elazığ’da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kentin yoğun olarak kullanılan caddelerine 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde kontrollü giriş sağlanması için karar alınırken, sigara içmesi yasağına giren yer sayısı da genişletildi. Aynı zamanda Covid19 çıkan ev ve sitelere uyarı etiketi asılacağı bildirildi.

Valilik, Covid19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplanarak kararlar aldığını bildirdi. Genel kararların yanı sıra, vaka olan evlere uyarı etiketi asılması ile caddelerde kalabalık oluşturulmaması için kısıtlama getirildi, sigara içilmesi yasaklanan yer sayısı da genişletildi.



Covid çıkan evlere uyarı etiketi

Valilik açıklamasında, “Vatandaşların iş yerleri önleri ve kaldırımlarda sandalye, tabure kullanarak birden fazla kalabalık gruplar oluşturduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edilmiştir. Toplum sağlığını koruma, bulaş riskini en aza indirmek için, işyerleri önleri ve kaldırımlarda birden fazla kişinin sandalye, tabure, kullanarak oturmalarının kısıtlanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda (özellikle salgın nedeniyle kapalı olan okullarımızda) bulunan araç, personel, yardımcı hizmetli ve TYP kapsamında çalışan personelin, gerektiğinde temizlik, destek hizmetleri ve filyasyon çalışmaları gibi hizmetler için Vali ve Kaymakamlar tarafından il ve ilçe sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplum sağlığını koruma, bulaş riskini en aza indirme, takiplerin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ev, bina ve sitelerde Covid19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan uyarı etiketlerinin karantinaya alınmış daire kapılarına ve bina girişlerine asılarak izolasyon tedbirleri sona ermeden çıkarılmamasına karar verildi" denildi.



Kalabalık caddelere girişler kontrollü sağlanacak

Kent merkezinde yoğunluk oluşturan caddelerle ilgili kısıtlama kararı da alındığı belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi, Balakgazi Caddesi (1. Harput Caddesi),İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yoğunluğun azaltılmasına yönelik 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde kontrollü bir şekilde girişlerin sağlanması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Kentin işlek caddelerinde kısıtlanan sigara içme yasağının genişletildiği de belirtilen açıklamada, yeni kısıtlamaya dahil olan yerlerin Balakgazi, Yakup Şevki caddeleri, Bosna Hersek Bulvarı (İstasyon Caddesi), Kapalı Çarşı, Şire Pazarı, Yunus Emre Bulvarı, Namık Çiftçi Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Mimar Faruk Caddesi, Vali Fahribey ve Gazi Caddelerine çıkan sokaklar, İnönü Caddesi, İzzetpaşa Camii Arka sokakları olduğu aktarıldı.

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