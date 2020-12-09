Elazığ Karakaçon FK'de vaka sayısı 3'e yükseldi

3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nde korona virüs (Covid19) vakası 3'e yükseldi.

Elazığ Karakoçan FK'de, daha önce bir sporcu ile bir antrenörün Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine kulüpte tüm ekip testten geçirildi. Yapılan PCR testinde Teknik Sorumlu Önder Çınar'ın sonucu pozitif çıktı. Diğer sporcu ve teknik heyette ise olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, teknik heyetimiz, teknik, idari, ve destek kadrolarımıza yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış olup, teknik sorumlumuz Önder Çınar'ın sonucu pozitif çıkmıştır. Teknik sorumlumuz Önder Çınar gerekli sağlık önlemleri alınarak, izolasyon süreci başlamıştır." denildi.

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