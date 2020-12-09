Derya'yı vuran sanık: Kardeşi bıçak çıkardı, 6-8 el ateş ettim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derya'yı vuran sanık: Kardeşi bıçak çıkardı, 6-8 el ateş ettim

DHA

Derya'yı vuran sanık: Kardeşi bıçak çıkardı, 6-8 el ateş ettim


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sosyal medya üzerinden tartıştığı Derya S.'yi (21) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan Ali Sinanoğlu´nun (28) ifadesi ortaya çıktı. Sinanoğlu, Derya S., ile aralarında duygusal bağ olmadığını belirterek, "Panik atak hastasıyım, olayı net hatırlamıyorum. Lisede okurken markete gelip gitmesinden tanırdım. Bana `ağabey´ diyen Derya S.´ye arkadaşlık teklif etmedim. Olay günü, küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine markette çelik kasada bulunan tabancayı alıp, yere doğru 6-8 el ateş ettim" dedi.
Olay, geçen pazartesi günü Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinanoğlu ve Derya S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen Derya S. ve Sinanoğlu´nun arasındaki tartışma yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Sinanoğlu, markette bulunan tabancayı alarak Derya S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sinanoğlu çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ARKADAŞLIK TEKLİF ETMEDİM´
Ali Sinanoğlu´nun olayın ardından, polise verdiği ifade ortaya çıktı.  
Sinanoğlu, genç kadının lisede okurken markete gelip gittiğini belirterek, "Aramızda duygusal bağ oluşmadı. Kendisi bana `ağabey´ derdi. Olaydan 1 yıl önce Derya S.'nin kuzeniyle kız kardeşim N.S. aynı sınıfta okuyorlardı. Ben de kız kardeşime Derya S. ve kuzeniyle görüşmemesini söyledim. Çünkü mahallede Derya S.'yi kimse sevmez. Ben de hareketlerinden hoşlanmıyordum" dediği öğrenildi. 
'KARDEŞİMİ MAHALLENİN DİLİNE DÜŞÜRMÜŞLER'
Panik atak hastası olduğu için ailesini korumak amacıyla silah kullandığını anlatan Ali Sinanoğlu, ifadesinin devamında ise şunları söyledi:
"Yaralama olayından önce başka bir suçtan dolayı 9 ay cezaevinde yattım. Bu sırada Derya S. ve akrabaları kardeşime, iftira atarak mahallenin diline düşürmüş. Bunları, cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim. Olay sabahı da sosyal medya hesabıma küfür içerikli bir mesaj geldi. Kardeşime de aynı hesaptan küfür içerikli önceden bir mesaj gelmişti. Derya S.´nin bu mesajları attığını anladıktan sonra kardeşi E.S.'yi aradım. Kızının yaptıklarını anlatmak için babasının telefonunu istedim. Ardından 'Ne yapacaksın babamı? Babamla görüşmeye senin çapın yetmez. Bekle dükkana geliyorum' diyerek Derya S. öfkeyle beni aradı; sonra da telefonu yüzüme kapattı. Kısa bir süre sonra Derya S. yanında tanımadığım bir kadınla markete geldi. İş yerinden uzaklaştırmak için kolundan tutunca hakaret etti. Kendimi kaybederek tokat attım. O da bana tokat attı. Akabinde kendini arabaların önüne atarak halkı, galeyana getirmeye çalıştı. Bunun üzerine olay yerine, kardeşleri ile annesi geldi ve bana dördü birden küfür ederek  saldırmaya başladı. Derya S.'nin küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Ben de ailemi korumak için markette çelik kasada bulunan ve ağabeyime ait ruhsatlı tabancayı alarak dışarıya çıktım. Derya S. üzerime yürüdü. Ben de uzaktan yere doğru hedef almadan 6-8 el ateş ettim. Olay yerine gelen polislerin yanına giderek 'Ben ateş ettim' dedim ve tabancayı kendi rızamla teslim ettim. Ben de Derya S. ve ailesinden şikayetçiyim".DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-09 12:52:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
Elazığ Karakaçon FK'de vaka sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ Karakaçon FK'de vaka sayısı 3'e yükseldi
Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta ...
Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i ...
Elazığ’da Covid-19 tedbiri: Caddelere kısıtlama, evlere uyarı etiketi
YEREL HABERLER Elazığ’da Covid-19 tedbiri: Caddelere kısıtlama, ...
Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde ...
Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere ...
Elazığ'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli ...
DSİ’nin Elazığ yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER DSİ’nin Elazığ yatırımları değerlendirildi
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan ...
Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen ...
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Elazığ ekibi, Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Elazığ ekibi, Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı
Elazığ Karakoçan’da pozitif vaka 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan’da pozitif vaka 2’ye yükseldi
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine ...
Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla ...
Elazığ depreminde hasar alan eğitim yuvalarının yerine 33 okul Vali Erkaya Yırık: "Büyük bir ihtimalle 2021’in sonunda tüm okullarımız tamamlanacak"
YEREL HABERLER Elazığ depreminde hasar alan eğitim yuvalarının ...
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Elazığ’da metruk ev yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da metruk ev yangını
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
YEREL HABERLER Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X