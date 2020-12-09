Elazığ Belediyesi kış mevsimi ile ilgili tedbirlerini aldı

Elazığ'da belediye ekiplerinin, kış mevsimi için 58 adet araçla hazırlıklarını tamamladığı ve tedbirlerini aldığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da etkili oldu. Yağışla birlikte Elazığ Belediyesi de mevsimsel sorunlara karşı gerekli hazırlıkları tamamladı. Gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda oluşturulan kriz masası bünyesinde şehir, merkezi daha hızlı ve etkin müdahale için 9 bölgeye ayrıldı. 58 iş makinesi ve tuzlama araçları ile kent, olası kış olumsuzlukları için hazır hale getirildi.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir kış geçirmeleri için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu çerçevede araç filomuzu güçlendirdik, mevcut araç filomuzun gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladık. 11 adet greyder, 8 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 5 adet arazöz (solisyon atmak için), 20 adet kamyon, 5 adet kamyonet, 4 adet yükleyicikazıcı kepçe, 5 adet loder yükleyici olmak üzere toplam 58 adet iş makinesi ve tuzlama araçları ile kış şartları için hazırız. Ayrıca buzlanma ile mücadelede kullanmak üzere bin 600 ton tuz ve 420 ton solüsyon stoklarımızda yer almaktadır. Araç filomuz ve ekiplerimizle kış şartlarına hazırız” denildi.

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