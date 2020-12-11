Elazığ’da eller semaya açıldı, ‘yağmur’ duası edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.

Ülke genelinde yağışların azlığı yazın sıcaklığın ardından baraj ve göllerde gözle görülür şekilde yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı. Her ilde olduğu gibi Elazığ’da da tüm camilerde "Su Hayat ve Şifa Kaynağımız" hutbesi okundu. Hutbede, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu. Daha sonra cuma namazının farzının ardından İl Müftüsü Selamı Aydın tarafından yağmur duası okundu. Ellerin semaya açıldığı dua da bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Saray Camisi'ndeki duaya Vali Erkaya Yırık da katıldı.

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