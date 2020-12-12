Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kısıtlama sessizliği

İHA

Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polisin kent merkezi ve ana yollarda yaptığı uygulamalarda ise araçlarıyla dışarı çıkanlar tek tek kontrol edilmeye başlandı.
Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura ...
Elazığ’da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni ...
Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve sokak hayvanları için bağışladı
YEREL HABERLER Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve ...
Metruk ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Metruk ev alev alev yandı
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi
Elazığ’da ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı
Elazığ’da eller semaya açıldı, ‘yağmur’ duası edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da eller semaya açıldı, ‘yağmur’ duası edildi
Elazığ Belediyesi'nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri kapanan çalışanlara destek
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi'nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri ...
Her yerde baraj ve göllerde su seviyesi düştü, deprem merkezindeki o göldeki yükselme dikkat çekti Elazığ’da meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası o bölgede bulunan doğunun gizli denizi Hazar Göl’ündü yükselen su seviyesi ağaçları içine aldı Prof. Dr. Ercan Aksoy: “Depremlere bağlı olarak o bölgede ki kayaların çatlaklarında ve gözeneklerinde artış oluyor, bu da daha fazla yer altı suyunun gelmesi demektir”
YEREL HABERLER Her yerde baraj ve göllerde su seviyesi düştü, deprem ...
Maske kullanımı yüzde 100, sosyal mesafe yetersiz Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan: "Özellikle maske konusunda iyiyiz ama sosyal mesafe konusunda yetersiziz" "Sosyal mesafeye dikkat edersek eğer bu hastalığın üstesinden gelebiliriz"
YEREL HABERLER Maske kullanımı yüzde 100, sosyal mesafe ...
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
YEREL HABERLER Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Palu’da ihtiyaç sahiplerine "Mağaza" ve ‘Sosyal Market”
YEREL HABERLER Palu’da ihtiyaç sahiplerine "Mağaza" ve ‘Sosyal ...
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Gölcükspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Gölcükspor: 0
Elazığ'da köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da köy yolları ulaşıma açıldı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar ...
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
YEREL HABERLER Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
Akaryakıt tankına düşen kedi, zeytinyağı ile 2 saatte temizlendi
YEREL HABERLER Akaryakıt tankına düşen kedi, zeytinyağı ile 2 saatte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X