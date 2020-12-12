Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı.

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan medeniyetler beşiği Harput Mahallesi de sessizliğe büründü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harput yolunda kontrol noktası kurarak uygulama yapmaya başladı. Drone de kullanan ekipler, kontrollerde araçları tek tek durarak içindekilerinin sorgulamalarını yaptı.

Ekiplerin, denetimlerini kısıtlama bitene kadar devam ettireceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.