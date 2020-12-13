Medya genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medya genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

İHA

Medya genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir televizyonun genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 Televizyonuna ait binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu’na ait park halindeki araca ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki araca kurşunlar isabet etti. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak önce çalıntı olduğu belirlenen motosiklete ulaştı. Ardından polis, bölgede yaptığı detaylı soruşturmada 2 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti. 2 şüpheli de evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alınan E.P. (20) ve ismi açıklanmayan diğer şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adresinde ise pompalı tüfek ele geçirildi.
Öte yandan, şüphelilerin olayı neden gerçekleştirdiğine dair ifade vermediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ...
Elazığ'daki hastanede, 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
YEREL HABERLER Elazığ'daki hastanede, 1 yılda 9 bin hayvan tedavi ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 - Botaş: 95
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek
YEREL HABERLER Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura ...
Elazığ’da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni ...
Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve sokak hayvanları için bağışladı
YEREL HABERLER Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve ...
Metruk ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Metruk ev alev alev yandı
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi
Elazığ’da ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı
Elazığ’da eller semaya açıldı, ‘yağmur’ duası edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da eller semaya açıldı, ‘yağmur’ duası edildi
Elazığ Belediyesi'nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri kapanan çalışanlara destek
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi'nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri ...
Her yerde baraj ve göllerde su seviyesi düştü, deprem merkezindeki o göldeki yükselme dikkat çekti Elazığ’da meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası o bölgede bulunan doğunun gizli denizi Hazar Göl’ündü yükselen su seviyesi ağaçları içine aldı Prof. Dr. Ercan Aksoy: “Depremlere bağlı olarak o bölgede ki kayaların çatlaklarında ve gözeneklerinde artış oluyor, bu da daha fazla yer altı suyunun gelmesi demektir”
YEREL HABERLER Her yerde baraj ve göllerde su seviyesi düştü, deprem ...
Maske kullanımı yüzde 100, sosyal mesafe yetersiz Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan: "Özellikle maske konusunda iyiyiz ama sosyal mesafe konusunda yetersiziz" "Sosyal mesafeye dikkat edersek eğer bu hastalığın üstesinden gelebiliriz"
YEREL HABERLER Maske kullanımı yüzde 100, sosyal mesafe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X