Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi’nde kavşakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ. idaresindeki 34 Y 4245 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 34 ACH 854 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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