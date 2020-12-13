Elazığ'da 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da, `kasten öldürme ve yaralama´ suçlarından kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç. (27) jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, `kasten öldürme ve basit yaralama´ gibi suçlardan aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi ilçeye bağlı Bekçitepe köyünde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-13 16:38:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.