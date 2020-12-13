Elazığ'da 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da, `kasten öldürme ve yaralama´ suçlarından kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç. (27) jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, `kasten öldürme ve basit yaralama´ gibi suçlardan aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi ilçeye bağlı Bekçitepe köyünde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-13 16:38:11



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