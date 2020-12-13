TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Seyhan Yıldırım: 3

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Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 8. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı lider Seyhan Yıldırım’a 30 mağlup oldu.

Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maç başa baş mücadele şeklinde başladı. Son topları daha etkili kullanan Adana ekibi ilk seti 2522 önde kapattı. İkinci ve üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Seyhan Yıldırım 2. seti 2519, 3. seti ise 2517 üstünlükle geçerek salondan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Elazığ ekibi 5 puanda kalırken, Seyhan Yıldırım puanını 16’ya yükselterek zirvedeki yerini korudu.

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