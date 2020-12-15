Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. S.Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-15 12:05:43



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