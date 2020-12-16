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Yerel esnafa destek için, Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: "Zaman zaman özellikle aksamaların çok olduğu dönemlerde de aksayan ve mağdur olan kesime destek olmaya çalışıyoruz" "Ulusal marketlerimiz bu dönemde personellerinin haftalık ve yıllık izinlerini kullandırsınlar" " Ulusal zincirler ve bu faaliyetleri yürüten profesyonel şirketler burada pazardan çok büyük pasta alıyorlar, bu pastadan yerel esnafımızın da istifade etmesi lazım"

İHA

Yerel esnafa destek için, Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: "Zaman zaman özellikle aksamaların çok olduğu dönemlerde de aksayan ve mağdur olan kesime destek olmaya çalışıyoruz" "Ulusal marketlerimiz bu dönemde personellerinin haftalık ve yıllık izinlerini kullandırsınlar" " Ulusal zincirler ve bu faaliyetleri yürüten profesyonel şirketler burada pazardan çok büyük pasta alıyorlar, bu pastadan yerel esnafımızın da istifade etmesi lazım"

Hem deprem hem de pandemi süreci nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan tarafından yerel esnafın desteklenmesi için zincir market zincirlerinin hafta sonu bir gün kapalı kalmasıyla ilgili çalışması olumlu karşılandı. Yerel esnaf kampanyayı desteklerken, zincir firmalarının da kendilerine iletilen talebe olumlu karşılık vermesi beklenmeye başlandı.
24 Ocak'ta depremin yaşandığı ardından pandemi süreciyle zor günler geçirilen Elazığ'da yerel esnaf için Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ulusal marketler zincirinde yer alan firmaların kentte hafta sonları kapanması için çalışma başlattı. Bu çalışma kent genelindeki esnaf tarafından olumlu karşılandı. Başkan Arslan, yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi verirken, bakkal gibi yerel esnafta çalışmanın yerinde olduğunu aktardı.

“Aksayan ve mağdur olan kesime destek olmaya çalışıyoruz”
İş dünyası olarak, iş dünyasının içindeki tüm aktörlerin aktif şekliyle ticari hayatlarını sürdürmesini önemsediklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Büyümelerini ve para kazanmalarını gerçekten önemsiyoruz. Zaman zaman özellikle aksamaların çok olduğu dönemlerde de aksayan ve mağdur olan kesime destek olmaya çalışıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkmaya yasakları ve kısıtlamalar var. Bu dönemde zaten dışarıdaki serbest dolaşan insan sayısı çok az. Genelde acil ihtiyaçlarını giderme adına bir ticaret dönüyor ve insanlar da ihtiyaçlarını alışveriş yaparak karşılıyor. Bu dönemde ulusal marketlerimizin personel giderleri ve diğer giderleri oldukça yüksek oluyor ve bu yükseklikle birlikte hafta sonları istenilen ticaret hacmine ulaşamıyorlar. Biz de bu dönemde yereldeki bakkal ve marketlerimiz açık kalsın ve insanlar acil ihtiyaçlarını oradan temin edebilsinler, dedik. Ulusal marketlerimize önerimiz ise bu dönemde personellerinin haftalık ve yıllık izinlerini kullandırsınlar. Böylelikle ‘kazan kazan’ politikası gelişsin. Ulusal marketlerimiz de yerel market ve bakkallarımız da mağdur olmasın” dedi.

“Onların yanında olmak bizim asli görevimiz”
İki sene önce başlatmış oldukları ‘Yerel Esnafına Sahip Çık’ kampanyasını yeniden hayata geçirerek farkındalık oluşturmak istediklerini anımsatan Başkan Arslan, "Talebimizde ise, hafta sonu kısıtlamanın olduğu dönemde ticari faaliyetlerine ara vermeleri ve yerel esnaf açık kalmasını ilettik. Böylelikle ticaretin döngüsü daha da güzel olsun istedik. İnsanlarımızın mağduriyeti bu dönemde biraz daha yüksek. Onların da bu mağduriyetleri giderilmiş olsun ve bu şekliyle bir yaklaşım sergiledik. Talepleri ilgili müdürlüklerine ilettiler ve dönüş bekliyoruz. Biz, zaman zaman ticaretin içinde aksayan yönleri destek olma adına bu tür kampanyalar ve söylemlerde bulunuyoruz. Onlar da hayatlarını devam ettirmeli ve ticari faaliyetlerini devam ettirmeli. Onların yanında olmak bizim asli görevimiz. Yerel esnafımız gerçekten ticaret kaybına uğruyor. Ulusal zincirler ve bu faaliyetleri yürüten profesyonel kadrolar ve şirketler burada pazardan çok büyük pasta alıyorlar. Bu pastadan yerel esnafımızın da istifade etmesi lazım. Lütfen, kendilerini bu şekliyle tekrardan bir organize etsinler. Biz de Elazığ TSO olarak farkındalık oluşturarak yönlendirici olmaya çalışıyoruz. Yerel Esnafına Sahip Çık kampanyasını iki sene önce yine yapmıştık. Bu sene de Malatya ve Çorlu TSO gibi kampanyayı kendi şehirlerinde yürütüyorlar. Biz de yine bu kampanyanın içine dahil olduk ve onlarla birlikte farkındalığı sürdürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Haberden dolayı mutluluk duyduk, umarım kesin bir sonuç alırız”
Elazığ TSO Başkanı Arslan’ın talebinin yerinde olduğunu dile getiren yerel esnaflardan Sertaç Kan, duydukları memnuniyeti belirterek, “ İnşallah, bizim için mutluluk verici bir sonuç olur. Asilhan başkanımız da bizim için çok mücadele veriyor ve bu büyük marketlerin haftada bir gün kapanması bize çok faydası olacaktır. Bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca pandemi ve deprem de bizi çok etkiledi. İş yerimiz depremden dolayı ağır hasar aldı, yeni bir yer bulduk ve taşındık. Onun zorluğunu yaşıyorduk, pandemi de bunun üstüne tuz biber oldu. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Haberden dolayı mutluluk duyduk, umarım kesin bir sonuç alırız ve bize de bir faydası olur” şeklinde konuştu.

“Bu uygulamayı destekliyoruz ve yapılmasını da istiyoruz”
Sevindirici bir haber olduğunu aktaran bakkalcılık yapan Ahmet Kaya ise, “Gerçekten küçük esnafların sıkışması olmuştur. En azından hafta sonları kapalı olması küçük esnaflar için bir nevi olsa nefes alması demektir. O yüzden başkanımızın bu uygulamasını destekliyoruz ve yapılmasını da istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Başkan Arslan’ın bu konudaki talebinin haklı bulduklarını belirten yerel esnaflardan Onur Akyar da ulusal marketlerin bir gün bile kapalı olmasın küçük esnafa nefes aldıracağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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