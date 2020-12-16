Bu fotoğraf müdür yardımcına 900 TL'ye mal oldu Maske takmayan müdür yardımcısına 900 TL para cezası

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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" 14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.

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