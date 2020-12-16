'Kadeh' tepki verdi uyuşturucu tacirleri yakalandı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada yolcu koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y. (28) ve M.K. (33) adlı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin kullandıkları araç durduruldu. Narkotik köpeği 'Kadeh' ile yapılan detaylı aramada yolcu koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-16 17:21:05



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