Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 89 - Kayseri Basketbol: 76

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında B. Elazığ İl Özel İdare evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 8976 mağlup etti.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu konuk takım 1816 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan bordobeyazlılar, devreye 4340 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Elazığ ekibi bu çeyreği de 7256 üstünlükle geçti. Müsabakanın son periyodunda pota altını etkili kullanan B. Elazığ İl Özel İdare parkeden 8976 galip ayrıldı.

Elazığ ekibinde Nika Baric 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, B. Kayseri Basketbol'da Esra Ural Topuz'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.