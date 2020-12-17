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Estetik dünyasında yeni trend göz kapağı estetiği “badem göz”

İHA

Estetik dünyasında yeni trend göz kapağı estetiği “badem göz”

Göz kapağı estetiği ameliyatı (blefaroplasti) ile ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmethan Doğan, blefaroplastinin son yıllarda oldukça popüler hale geldiğine dikkat çekerek başvuranların büyük kısmını kadınların oluşturduğunu ifade etti. Doğan, son zamanlarda isminden sık bahsedilen “badem göz estetiğiyle” ilgili de bilgi verdi.
Göz kapaklarında meydana gelen sarkma ve torbalanmaların sebeplerini ve sonuçlarını anlatan Medical Park Elazığ Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmethan Doğan, “Yaşın ilerlemesi, genetik faktörler, güneş ışınlarına maruziyet, hızlı kilo alıp verme, göz kapaklarında tekrarlayan ödem oluşumları gibi birçok etmen göz kapaklarımızda bozulmalara yol açmaktadır. Bu durum yüz ifademizde uykusuz, yorgun, mutsuz ve olduğumuzdan daha yaşlı bir görüntüye yol açabilmektedir. Ayrıca kirpiklerin üzerine yığılan fazla cilt dokusu göz kapaklarında ağırlığa ve görme alanında daralmalara yol açarken, özellikle kadın hastalarda üst göz kapağına makyaj yapmayı imkânsız hale getirebilmektedir. Tüm bu şikâyetleri ortadan kaldırmak, genç ve dinamik bakışlar elde edebilmek için göz kapağı estetiği ameliyatını sıklıkla uygulamaktayız”dedi.
Ameliyatın detaylarına değinen Op. Dr. Doğan, ''Blefaroplasti ameliyatı lokal anestezi altında ağrısız olarak yaklaşık 1 saatte tamamlanmaktadır. Ameliyat sonrası göz kapaklarına ince bantlar yapıştırılarak gözlerin kapatılmasına gerek kalmadan hastalar aynı gün taburcu olabilmektedir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler alınarak iyileşme dönemi takip edilmektedir. Üst göz kapağında kesi hattı göz kapağı kıvrımından yapıldığı için ameliyat sonrası iz beli olmamaktadır. Alt göz kapağında ise kirpik altında kalacak şekilde veya göz kapağı iç tarafından uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle dışarıdan iz kalmayacak şekilde tedaviler uygulanabilmektedir. Bazı hastalarda göz kapağı problemlerine kaş düşüklüğü de eşlik edebilmekte ve sıklıkla gözden kaçmaktadır. Eş zamanlı veya tek başına uygulanabilecek kaş kaldırma operasyonları, ihtiyaç duyulan hastalarda yüz güldürücü sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır''diye konuştu.
Son zamanlarda isminden sık bahsedilen “badem göz estetiğiyle” ilgili de bilgi veren Op. Dr. Doğan, ''Göz kapağı estetiği başlığı altında yapılan diğer bir uygulama da gözlerin dışa ve yukarı doğru çekik görünümünü ifade eden ‘badem göz’ estetiğidir. Bu işlem ameliyatla, ip askı uygulamalarıyla veya blefaroplasti işlemine ek olarak uygulanabilmektedir'' şeklinde konuştu.
Göz kapağı ameliyatlarının oldukça hassas ölçülere göre ve göz dokusuna saygı gösterilerek gerçekçi beklentilerle yapılması gerektiğini ifade eden Doğan, gerekli kurallara uyulmadan yapılan işlemlerin göz kapaklarında asimetri, kapanmama, dışa dönme, yetersiz düzeltme ve göz kuruluğu gibi problemlere yol açabileceğini belirterek, deneyimli, oküloplasti ile ilgilenen göz hekimlerinin tüm bu işlemleri yapmakta güvenilir adres olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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