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Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı

İHA

Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları aktardı.
8 il ile 70 ilçeye hizmet veren Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Fidanlık Müdürlüğüne bağlı 700 dekar alan üzerine kurulu ve Türkiye’nin 3’üncü büyüklükteki Altınova Fidanlığında düzenlenen toplantıda Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, açıklamalarda bulundu. Yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Çetiner, kadın girişimcilere yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda İtalya’da düzenlenen törende 40 ülke arasında ‘cinsiyet eşitliği’ ödülü aldıklarını belirtti.
Bünyelerinde her yıl 12 milyon fidan üretildiğini belirten Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Bunun 5 milyonu Elazığ’da üretiliyor. Özellikle Elazığ’ın Arıcak ile Keban ilçelerinde doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına antep fıstığı aşılıyoruz. Farklı bir uygulamayı ilk kez Elazığ’da uyguladık ve önümüzdeki yıllarda Maden’de de doğal olarak bıttım ağaçlarını programımıza alarak buradaki vatandaşlarımıza ek gelir sağlayamak için bu çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Orman varlığımız 170 bin hektar bu da il genel anlamında yüzde 19’una tekabül ediyor. Genel Müdürlüğümüzün bize aktarmış olduğu ‘ORKÖY’ kredileri var. Bölge müdürlüğümüze 13 milyon tutarında bir ödenek geldi. Bunun 4 milyonunu Elazığ’da harcadık. Amacımız, orman köylülerini köyde tutmak ve göçü önlemek” dedi.
Elazığ’da ilk kez fotovoltanik güneş panelleri kurarak, köylülerin kendi enerjilerini üretmelerine imkan sağladıklarını anımsatan Çetiner, Sarılı köyünde 24 haneye ev çatılarının üzerinde fotovoltanik güneş panellerini tahsis etmeleri ile elektrik parası ödemekten kurtulduklarını aktardı.
Bölge müdürlüklerinin 40 ülke arasında cinsiyet eşitliği ödülüne layık görüldüğünü aktaran Çetiner, “ Arkadaşlar, İtalya’ya gittiler ve teşekkür belgesini aldılar. Önceleri bayanlar, tandırda ekmek yapıyorlardı. Onlara yönelik hijyen kurallarına uyulacak şekilde ve şehirde gördüğümüz taş ekmek fırınlarının minisini yaptık. Daha önceleri bayanlardan kimisi elini yakmış, kimisi ise tandıra düşmüştür. Onlara yönelik halı, el sanatları gibi çalışmalar yaptık. Bu anlamda Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 40 ülke arasında cinsiyet eşitliği ödülünü aldı. Bundan dolayı gururluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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