Elazığ'da eğitimciler kan bağışında bulundu

Elazığ'da eğitimciler "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile birlikte eğitimciler Türk Kızılay Şubesince öğretmen evi önünde kurulan kan aracında Koronavirüs (Covid19) tedbirlerine dikkat ederek kan verdi.

Kovid19 salgını döneminde kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,"Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “İyilik Kanımızda Var' projesi kapsamında İmam Hatip okullarımızın yönetici ve öğretmenleri, mezunları ve dernek ile birlikte bugün kan vermek için bir araya geldik. Bu süreçte özellikle ihtiyacın yoğun olduğu bu zamanda kan ve plazmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek sunmak için buradayız. Bugün burada kanların bir hayat kurtaracağının bilincinde olarak tüm vatandaşlarımızı da Kızılay’a kan vermeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu süreç nedeni ile öğretmenlerimiz belirli aralıklarla gelip bu kampanyamıza destek vermeye devam edecekler. Benim tüm vatandaşlarımızdan isteğim özellikle bu süreçte maske mesafe, temizlik kurallarına uymalarıdır"dedi.

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