Elazığ’da 72 yaşındaki kayıp şahıs 24 saat sonra bulundu

Elazığ'da kayıp olan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, 24 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Yemişlik Köyünde yaşayan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, sabah saatlerinde Elazığ'a gelerek kuaförlük yapan oğlu Engin Gündoğdu'ya traş oldu. Traş olduktan sonra ‘köye gidiyorum’ diyerek ayrılan Gündoğdu’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Beynin de tümör olduğu bildirilen Gündoğdu'yu bulmak için yakınları ve güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bu sabah saatlerinde bir kişi, Elazığ Diyarbakır karayolu 27'inci kilometresinde Kuyulu köprüsünde yaşlı bir adamı görerek şüphelendi. Yanına gittiği yaşlı adamın Adil Gündoğdu olduğunu öğrenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı alarak sağlık kontrolünden geçirtip, ailesine götürdü.

Aile, Gündoğdu'nun bulunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

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