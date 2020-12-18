Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı şok uygulamalarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Yapılan uygulamalarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.
Öteyandan uyuşturucu kullandığı belirlenen 55 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.