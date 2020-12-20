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Dünyanın kumaşı artık Elazığ’dan İş adamı Ramazan Saka tarafından deprem ve pandemiye rağmen kurulan Türkiye’nin örnek tam entegre tekstil tesisinde 5 ay içinde üretilen 120 tır kumaş dünya pazarına ulaştı İlk aşamada 500 kişi istihdam edilen dev tesiste önümüzdeki 6 ay içinde sayının bin 500’e, ilerleyen süreçte ise 3 bin 500’e çıkması hedefleniyor 1 milyar lira maliyetle kurulan tesiste makinelerin çoğunun yerli olduğu, yüzde 50 yapay zeka ile endüstri 4.0’ı 4.5’e çeviren eklemeler yapılarak üretimin gerçekleştirildiği kaydedildi

İHA

Dünyanın kumaşı artık Elazığ’dan İş adamı Ramazan Saka tarafından deprem ve pandemiye rağmen kurulan Türkiye’nin örnek tam entegre tekstil tesisinde 5 ay içinde üretilen 120 tır kumaş dünya pazarına ulaştı İlk aşamada 500 kişi istihdam edilen dev tesiste önümüzdeki 6 ay içinde sayının bin 500’e, ilerleyen süreçte ise 3 bin 500’e çıkması hedefleniyor 1 milyar lira maliyetle kurulan tesiste makinelerin çoğunun yerli olduğu, yüzde 50 yapay zeka ile endüstri 4.0’ı 4.5’e çeviren eklemeler yapılarak üretimin gerçekleştirildiği kaydedildi

İş adamı Ramazan Saka’nın "Dünyada Türkiye'den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam" diyerek başladığı ve tamamlandığında 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Türkiye’nin örnek tam entegre tekstil tesisinin ilk kısmında üretim başladı. Tesiste sadece 5 ayda 120 tır kumaş üretilerek dünyaya satıldı.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka’nın "Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam" diyerek başladığı 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tam entegre tekstil tesisinin ilk kısmı üretime başladı. Kentte yaşanan deprem ve Covid19 pandemisine rağmen çalışmaların sürdüğü ve tamamlandığında yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen tesisin ilk kısmında şimdiden 500 kişi istihdam edildi. Yıllık 150 milyon dolar ihracat hedeflenen tesisin ilk üretim ağında iplik kumaşa dönüşerek pazarda yerini aldı. 5 aylık sürede 120 ton kumaş dünya pazarına ulaştı. Çoğunluğu yerli üretim makine olan ve yüzde 50 yapay zeka ile endüstri 4.0’ı 4.5’e çeviren eklemeler yapılan tam entegre tesiste istihdam sayısının önümüzdeki ilk 6 ay içinde bin 500’e çıkmasının planlandığı, ilerleyen süreçte ise bu rakamın 3 bin 500’e ulaşmasının hedeflendiği bildirildi. Birinci ve ikinci etabın hizmete girdiği, üçüncü etabın da tamamlamasıyla 150 bin metrekare üzerine planlanan dev projenin günlük üretim kapasitesinin 120 ton kumaş olduğu, ilerleyen süreçte pamuk olarak gelen ürünün elbise olarak çıkacağı kaydedildi.

"3 aya kadar bin 500 çalışana çıkacağız"
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında start verdikleri yatırım kapsamında 5 ay önce ilk kısmın faaliyete başladığını belirten Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, “Söz verdiğimiz gibi 500 kişi ile başlayıp 3 bin 500’e çıkacağımızı taaddüt etmiştik. Var hızımızla devam ediyoruz. Elazığ bir deprem geçirdi. Ardından Covid19 dediğimiz dünyanın bayağı bir mücadele verdiği illetle uğraşırken biz yatırımımızı salise bile düşünmeden hız vererek devam ettik. 5 ay önce çalışmaya başladık. İkinci etabımızda başladı. Üçüncü etabımız var hızıyla devam ediyor. 2 aya kadar üçüncü etapta da çalışmaya başlayacak. Yıl sonun kadar 150 bin metrekare üzerine kurmuş olduğumuz mega projeyi bitirmiş olacağız. Yaklaşık 3 aya kadar bin 500 çalışana çıkacağız. 24 saat 3 vardiya olarak eğitimlere devam ediyoruz” dedi.

"Yüzde 50 yapay zekaya sahip, endüstri 4,5 bir tesis"
Yatırımın tam bir entegre tesis olduğunu anımsan Saka, “İplik, örgü, boya, baskı konfeksiyon dediğimiz alan. Bunların kendi içlerinde de entegreleri var. Yüksek teknoloji ile kurmuş olduğumuz bir tesis. Yüzde 50 yapay zekaya sahip endüstri 4,5 bir tesis. Endüstri 4.0’dı biz bunu birkaç iyileştirme yaptık. Yeni enerjiler ve yağmur sularını elde ederek işleme alıyoruz. Bunlarla beraber kendi tesisimize endüstri 4,5 diyoruz" diye konuştu.

"Fabrika bir günde 120 ton kumaş üretebilecek"
Şu anda örme üzerinden çalıştıklarını kaydeden Saka, "Örme ve yüksek teknolojiyle beraber antivirüs ve anti bakteriyel ürünler çok rahat üreteceğimiz teknolojilere sahibiz. Savunma sanayisine çalışacak teknolojilere sahibiz. Burada günlük alt kapasitesi 120 tona uyarlanarak kuruldu. Ama günlük burada 7580 ton kumaş üretebiliyoruz. Aynı zamanda konfeksiyon bölümümüz de de aylık ortalama 1,5 ve 2 milyon arası ürün dikebilecek ve sevk edebilecek şekildedir” diye bilgi verdi.

"Elazığ’dan dünya pazarına"
Projenin aslının tesise giren pamuğun elbise olarak çıkması olduğuna dikkat çeken Saka, “Ama kendi içerisinde tüm tesislerin üretimleri çok hat safhada olduğu için biz burada kumaş olarak da sevk ediyoruz. Biz uluslararası global bir şirketiz. Kendi dağıtım ağlarımız var. Kafkaslar'ın merkezini Moskova’ya kurduk. Burada dağıtım ağlarımız var. Oradan da birçok ülkeye dağıtım yapıyoruz. Avrupa’nın dağıtım merkezi İtalya’da. Oradan İspanya, Fransa, Almanya’ya kadar dağıtım yapıyoruz. Yıl başından sonra Fas’ta bir şirketimizi kurup, oradan da Afrika dağıtım ağlarımızı kurup ürünlerimizin dağıtımını yapacağız. Biz Rusya üzerinden Kırgızistan’a mal gönderiyorduk. Artık transit olarak göndereceğiz. Hatta göndermeye başladık. Şu anda her şey güzel gidiyor. Şu anda 5 ay içerisinde ihracat 120 tırı geçti" diyerek sözlerini tamamladı.
Kırgızistan’dan Elazığ’a gelerek üretilen kumaşları yerinde inceleyen müşterilerden Abdykapar Gulzat ise, üretilen kumaşları çok beğendiklerini ve sürekli müşteri olduklarını aktararak, uzun yıllar Saka Holding ile ticaret yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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