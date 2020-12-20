TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0

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Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 9. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol evinde karşılaştığı Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 30 mağlup etti.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili bir performans sergileyen Elazığ ekibi, 1. seti 259, 2. seti 253 ve 3. seti 2511 alarak parkeden 30'lık galibiyetle ayrıldı.

Elazığ Belediyesi Voleybol bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken, Mehmet Akif Ersoy MTAL 11 puanda kaldı.

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