Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü B.D.'ye 7 bin 756 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin Elazığ'a kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları B.D.'nin kullandığı aracı durdurarak, arama gerçekleştirdi. Aramada, 360 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, B.D.'ye ise 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-21 17:46:17



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