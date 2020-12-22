İş yerinde 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, zabıta ekipleri, İzzettin Y.'nin (58) sahibi olduğu iş yerinde yaptığı aramada bozuk ve küflenmiş 1,5 ton hurma ele geçirdi. İzzettin Y., hakkında yasal işlem başlatıldı, iş yeri mühürlendi.
Elazığ'da, zabıta ekiplerine gelen ihbar üzerine Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde İzzettin Y.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada, paketler içerisinde piyasaya sürülmek üzere 1,5 ton bozulmuş ve küflenmiş hurma ele geçirildi. Ekipler, İzzettin Y., hakkında yasal işlem başlatırken iş yeri de mühürlendi. El konulan hurmaların yapılan incelemenin ardından imha edileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-22 17:17:56
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