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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne dönüşüyor

İHA

Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne dönüşüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin (FHGC) 30 yıldır talep ettiği Basın Müzesi ve Basın Evi’nin medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Sağır Müftü Konağı’nda kurulmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.
FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını ziyaret etti. Ziyarette, Cemiyet Başkanı Erdem ve yönetim kurulu üyeleri 30 yıldır kurulması için mücadele verilen Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi için Başkan Şerifoğulları ile istişarede bulundu. İstişare sonucunda ‘Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’nin medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve restorasyonu yapılan Sağır Müftü Konağı’nda kurulması kararlaştırıldı. Kararın ardından projelendirilmesi için talimat veren Başkan Şerifoğulları, müzenin 2021 yılı içinde hazır hale getirilip açılacağı bilgisini paylaştı.
Cemiyet olarak 33 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını anımsatan FHGC Başkanı Semih Erdem, “Yönetim olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyarete geldik. Sağ olsunlar başkanımız ilimiz ve cemiyetimizle ilgili istek ve taleplerimize her zaman olumlu yaklaşıyor. Bugünde hem ziyaret ettik hem de ilimizle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istedik. Ayrıca ziyaretimizin özel bir maksadı da ‘Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ ile ilgiliydi. Talepte bulunduk, başkanımızda olumlu karşıladı, yerini belirledik. 30 yıldır kurulması için başvurulan basın müzesi ve basın evinin kurulması aşamasına gelmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti”dedi.

“2021 yılında faaliyete geçecek”
Görev süresinin 21’inci ayında olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise,” Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katacak ve şehrimizin daha yaşanabilir, müreffeh olabilmesi adına gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda şehrimizin katmanıyla istişare edip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şehrimizin sorunlarını masaya yatıyoruz ve hızlı bir şekilde de sorunları çözme adına hep birlikte omuz omuza vererek gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin basın ve cemiyeti ile bir araya gelip hem şehrimize değer katacak projelerimizi istişare ediyoruz hem de şehrimizdeki basın mensuplarının sorunların giderme adına cemiyet başkanımız ile yönetimi sürekli talepleri itiyor. Bizler de bu istekleri geri çevirmeme, görmezden gelmemek adına gayret gösteriyoruz. Bugün başkanımız ve yönetimi çok hayırlı bir iş için bizleri ziyaret ettiler. Bizler seçim öncesi vatandaşlarımıza vadetmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projenin arasında ‘Basın Müzesi’ ile ilgili talebimizi ve gayretimizi çok net bir şekilde sergilemiştik. Bugün da aynı noktadayız. Bugün yapmış olduğumuz istişare neticesinde şehrimizde yaşayan bir ‘Basın Müzesi’ ve ‘Basın Evi’ni 2021 yılında hayata geçirme noktasında çok net bir şekilde ve net adımlarla yapacağız”dedi.

Sağır Müftü Konağı Basın Müzesi oluyor
Basın Müzesi ve Basın evi ile ilgili müjdeyi çok net bir şekilde paylaşmak istediğine vurgu yapan Başkan Şerifoğulları:” Yaklaşık 33 yıllık mazisi olan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin 30 yıldır talep ettiği ‘Basın Müzesi’ni inşallah 2021 yılında bizim dönemimizde sizlerle birlikte gerçekleştiririz ve şehrimize değer katacak bu projeyi basın mensuplarımıza hediye ederiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İstişareler neticesinde Harput’ta Sağır Müftü Konağı’nın olduğu alan ‘Basın Müzesi’ne çok uygun bir alan. Bu alan restore edilmiş ve hazır halde, hızlı bir şekilde projesini hazırlatırız. Bu yıl içerisinde ihalesini yapıp çalışmalarımızın yapım işini bitirip sizlere hediye ederiz”diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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