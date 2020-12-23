2. Lig: Elazığspor: 3 - Kırşehir Belediyespor: 5

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında TY Elazığspor, sahasında Kırşehir Belediyespor’a 53 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Harun Toplar xx, Volkan Kaan Topal xx, Mehmet Şenkaya xx
Elazığspor: Ali Karataş xx, Tufan Kelleci xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Hasan Ekici xx, Kadir Bekmezci xx (Fırat dk. 90 ?), Kadir Taşoğlu x (Umut dk. 53 x), Murat Ceylan xx (Salih dk. 65 x), İzzet Topatar x (Yusuf Ensar dk. 53 x), Cengizhan Akgün xxx (Ahmet dk. 90 ?), Ömer Yıldız xxx
Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xx, Erbay Eker x (Bilal dk. 46 x), Nuri Melih Mursal xx, Ahmet Karadayı xx (İsmail dk. 72 x), Üstün Bilgi xx, Hakan Yavuz xxx, Ali Kuçik (Sabri Hakan dk. 15 xx), Mehmet Alaeddinoğlu xxx (Gökay dk. 63 x), Oğuzhan Yazıcı xx, Onur Karakabak x (Batuhan dk. 46 x), Volkan Altınsoy xx
Goller: Cengizhan (dk. 9), Ömer (dk. 30 pen. ve 86) (Elazığspor), Mehmet (dk. 11), Ahmet (dk. 19), Hakan (dk. 78 ve 90), Üstün (dk. 80) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan, Cengizhan, Ömer Faruk (Elazığspor), Nuri Melih, Erbay (Kırşehir Belediyespor)
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