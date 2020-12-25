Elazığ'da 315 gram esrar ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 315 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda Y.D.'nin (30) Sivrice ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmeye yerleştirilmiş 315 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-25 11:31:40



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