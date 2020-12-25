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Elazığ’da çölyak ve PKU hastalarına destek Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Rıdvan Fırat: "Bir ekmeğin fiyatı 14 lira ve bu çok fahiş bir fiyat"

İHA

Elazığ’da çölyak ve PKU hastalarına destek Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Rıdvan Fırat: "Bir ekmeğin fiyatı 14 lira ve bu çok fahiş bir fiyat"

Elazığ’da korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak ve PKU hastalarına Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından glütensiz gıdaların bulunduğu koliler dağıtıldı. Şirketlerin glütensiz ürünlerde uyguladıkları fahiş fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirten Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, bir glütensiz ekmek fiyatının 14 lira olduğunu aktardı.
Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ilgili kurumların yanı sıra gönüllüler birçok alanda çalışmalara devam ediyor. Özellikle bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasından dolayı evlerinden çıkmayıp tedbirlere uyan çölyak ve PKU (kalıtsal metabolik hastalık) hastaları unutulmadı. Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından belediyenin desteğiyle hazırlanan içerisinde glütensiz gıda ürünlerinin bulunduğu 100 adet koli tek tek dağıtıldı. Ücretsiz bir şekilde evlere ulaştırılan kolileri alan hasta ve yakınları, glütensiz ürün bulmakta zorluk çektiklerini belirterek destek istedi. Dernek, geçici barınma merkezi olan konteyner kentlerdeki hasta çocuk ve ailelere de gıda kolisi ile elektrikli ısıtıcı ulaştırdı.

“Çok doğum günleri geçti, çocuğum pastanın tadını bilmiyor”
Çocuklarının ihtiyaç ve isteklerini karşılayamadığını belirten 4 çocuk annesi Zinnet Ayık, “En son çocuğum doğum gününde pasta istemişti, alamamıştım. Daha doğrusu evladıma hiç pasta alamadım. Çok doğum günleri geçti, çocuğum pastanın tadını bilmiyor. Ben çocuğumun ihtiyacını almak istiyorum. Derneğin çok yardımını gördük ve hala da görüyoruz ancak biz devamlı istiyoruz" dedi.
Çocuklarına ürün alacak maddi güçte olmadıklarını dile getiren Emine Çimen de, "Çocuklarım arasında 3’üncü sırada olan Abdulkadir (16) çölyak hastası. Dernekten Allah razı olsun, aydan aya gıdaları gelir. Onun dışında gıda alacak imkanım yok. Başka yerlerden sürekli yardım istiyorum. Her yerde bu ürünler satılmıyor. Depremde bile dernek yanımızdaydı ve her zaman desteklerini gördük” diye konuştu.
Derneğin yardım kolisi götürdüğü hastalardan 13 yaşındaki Ali Karakaya da, "Ürünlerimiz çok pahalı, ürünlerdeki fiyatların düşürülmesini ve biraz daha yardım edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çölyak hastalarının bir ekmeği 14 lira"
İhtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtmaya devam ettiklerini ifade eden Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, özel şirketlerin glütensiz ürünlerde uyguladıkları fahiş fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Dernek olarak Elazığ Belediyesi katkılarıyla sosyal sorumluluk adına hazırlamış olduğumuz ihtiyaç sahibi bireylere yardımlarımızı dağıtmaya çalışıyoruz. Bugün Elazığ’da 100 yardım kolisinin 75’i çölyak hastasına, diğer kalan 25 koliyi ise PKU hastasına ulaştırmaya devam ediyoruz. Hastalarımızın ciddi anlamda bu ürünleri alacak durumları yok. Bu bir sosyal sorumluluktur, çölyaklılar gerçekten zor durumdalar ve bu pandemi sürecinde hiç yardım alamıyorlar. Dernek olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz ama biz de yetişemiyoruz. Ürünlerimiz çok pahalı ve pahalı olmasının sebebi ise özel firmaların fiyatları şişirmesinden dolayıdır. Aksi takdirde sadece un pahalıdır. Ürünleri abartılı olarak satıyorlar, devlet büyüklerimizden bunun önüne geçmelerini istiyoruz. Bir ekmeğin fiyatı 14 lira ve bu çok fahiş bir fiyat. Biz de derneğimizde elimizden geldiği kadar 300 gram ekmeği 5 liraya veriyoruz. Bundan edinilen kar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu ailelerimize daha fazla destek olma adına Elazığ kamuoyundan destek beklediğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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