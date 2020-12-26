Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırgıl köyünde yaşayan Aziz Ayaz'a ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında. ahırdaki 12 büyükbaş hayvan telef oldu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2020-12-26 11:41:06



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