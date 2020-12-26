Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti

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Elazığ’da bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Kırgıl köyünde besicilik yapan Aziz Sayar'a ait ahır da gece saatlerinde elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. Yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken ahır da bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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