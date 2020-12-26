Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.09'da meydana geldi. Yerin 11.57 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ ELAZIĞ,(DHA)

2020-12-26 14:27:54



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