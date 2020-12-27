Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak açıklandı.

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