Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı

Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra bir süre panik yaşandı. Panik havasının bitmesinin ardından vatandaşlar yaşadıkları korkuyu anlattı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı. Bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti. Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Ömer Cengiz, “Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.