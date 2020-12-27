Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

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PANİKLE PENCEREDEN ATLADI

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Panik anlarının kaydedildiği bir görüntüye göre, deprem anında sokakta olanlar koşmaya başladı. Paniğe kapılan bir kişi de bulunduğu dairedeki pencereden yola atladı. Ayağa kalkmaya çalışan kişi, kısa sürede yere yığıldı. Ayağının kırıldığı sanılan kişiye, sokakta bulunan belediye ekipleri yardım etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-27 11:34:32



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