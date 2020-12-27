Elazığ’da depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı 72 yaşındaki Namiyet Karaaslan: “Ben çok korkuyorum, hatta üstümde onun etkisi var” "Bir uçak boşluğa düşer gibi ses çıkardı, böyle devam ederse bina yıkılacak diye düşündüm”

Elazığ’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu o anları anlattı.

Elazığ’da saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce de 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37 kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla konut hasar görmüştü. Büyük depremin üzerinden bir sene geçmeden bugün yine depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu o anları anlattı. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 7 katlı bir binanın içerisinde sıva dökülmesi ile ufak çatlakların oluşması ise bina sakinlerini korkuttu.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan 72 yaşındaki Namiyet Karaaslan, “Deprem anında yataktaydım ve uyandım. Kahvaltı hazırlayacaktım, o esnada beşik gibi sallandık. Koşa koşa kapıyı açtım ki deprem durdu ama çok korktum. Diğer depremi de yaşadık. Geçen sene Mersin’den geleli bir hafta olmuştu ve depremi de yaşadık. Allah korusun bizleri. Ben çok korkuyorum, hatta üstümde onun etkisi var. Deprem olacak diye sabaha kadar uyuyamadım ve en sonunda da oldu” dedi.

Deprem anında korkmadığını, televizyonu tuttuğunu dile getiren Ali Karaaslan ise, “Deprem anında hanım çok korktu. Hemen kapıya doğru koştu. İyi ki deprem çok kısa sürdü, eğer uzun sürseydi hepimiz etkilenirdik” diye konuştu.



“Bir uçak boşluğa düşer gibi ses çıkardı, böyle devam ederse bina yıkılacak diye düşündüm”

Deprem anında yaşadıkları korku dolu anı anlatan Aziz Sezer de, “Deprem anında büroda dördüncü kattaydım, bayağı iyi sallandı. Bir uçak boşluğa düşer gibi ses çıkardı, böyle devam ederse bina yıkılacak diye düşündüm. Yıkılmadı ve durduğu zaman dışarı çıktık. Ona rağmen herhangi bir olumsuz haber almadık ve buna da şükretmek lazım” şeklinde konuştu.

Binalarında çatlak ve sıva dökülmesi olan Mete Akın ise, ”Uyandık ve çok büyük bir depremle karşılaştık. Aşağı indiğimizde de sonuç böyleydi, sıvalar dökülmüştü. Çok korkuyoruz, inşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. 7 katlı bir binada çatlaklar da oldu” dedi.

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