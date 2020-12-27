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Elazığ’da bazı evler hasar gördü, sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı

İHA

Elazığ’da bazı evler hasar gördü, sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı

Elazığ’da sabah meydana gelen depremde bazı evler hasar görürken, depremin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı.
Elazığ merkezde bugün sabah saatlerinde 15.94 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken, bazı evlerde ise hasar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından ekipler il genelinde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu,
Elazığ Valisi Erkaya Yırık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem nedeniyle vatandaşlarımıza maske ve mesafe hususunda tedbirlere uymak suretiyle sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik sağlanmaktadır” dedi.
Öte yandan, Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi'nde park halindeki bir pikapın deprem anında sallanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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