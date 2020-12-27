Vali Yırık: "Ağır yaralı olan vakamız yok, tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yırık: "Ağır yaralı olan vakamız yok, tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında"

İHA

Vali Yırık: "Ağır yaralı olan vakamız yok, tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında"

Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası il protokolü depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu.
Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili kurum müdürleri merkez üssü Sivrice’nin Kavaktepe köyüne gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen il protokolü incelemelerde bulundu.
Kavaktepe köyünde olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “Tüm kurumlar ile vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere geldik. Şükürler olsun merkezde ve köyde ciddi bir şekilde yaralı ve can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. İçerisinde oturmaktayken hasarlı olup da deprem neticesinde maddi ve fiziki zarar gören vatandaşımız söz konusu değil. Sadece deprem anında panik ve heyecanla kaçmak isteyen vatandaşlarımızın bayılma gibi, ortopedik bir takım benzeri sıkıntıları oldu. Onları da zaten sağlık kuruluşlarımızda tedavi altına aldık ve tedavileri devam ediyor. Ağır yaralı olan vakamız yok. Şu an için tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında bitmesine rağmen devam ediyor. Devletimiz 24 Ocak’ta yaptığı gibi şimdi de vatandaşlarımızın tüm imkanlarıyla yanında. Vatandaşlarımız da zaten bu yapılan yardımlar noktasında teşekkürlerini ilettiler. Kavaktepe köyünde 4 ailenin konteyner talebi olduğu iletildi. Bir vatandaşımız hanesinin kalabalık olduğunu ilave konteyner talebi olduğunu belirtti. Zaten merkezde 577 adet konteynerimiz var. 3 mahallemizde kuruludur. Şu anda Osmaniye’den konteynerler yola çıktı. İhtiyacı olan vatandaşımıza teslim edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı Deprem nedeniyle şu ana kadar 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara ...
Elazığ’da bazı evler hasar gördü, sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da bazı evler hasar gördü, sokağa çıkma ...
Elazığ’da depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı 72 yaşındaki Namiyet Karaaslan: “Ben çok korkuyorum, hatta üstümde onun etkisi var” "Bir uçak boşluğa düşer gibi ses çıkardı, böyle devam ederse bina yıkılacak diye düşündüm”
YEREL HABERLER Elazığ’da depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu ...
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “Depremde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yok”
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “Depremde şu ana kadar ...
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (3)
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
(Görüntülü) Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki deprem avizeleri böyle salladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki deprem ...
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı
YEREL HABERLER Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
flaş//3
YEREL HABERLER flaş//3
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
flaş//2
YEREL HABERLER flaş//2
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi
YEREL HABERLER Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan ...
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kovancılar'da depremde hasar alıp yıkılan, cami için istişare toplantısı
YEREL HABERLER Kovancılar'da depremde hasar alıp yıkılan, cami için ...
Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef ...
Ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ'da vaka oranı yüzde 70 düştü Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Özellikle bu hafta sonu kısıtlamaları büyük fayda sağlıyor" "Kısıtlamalarla birlikte bizde yüzde 70’e yakın oranda vaka sayısında azalma oldu"
YEREL HABERLER Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ'da vaka oranı yüzde ...
Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X