Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (5)

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HASARLI 4 KATLI BİNA, TAHLİYE EDİLDİ

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde orta hasar gören, Rüstempaşa Mahallesi Günbatımı Sokak'taki 4 katlı Şeker Apartmanı, bugün 5.3'lük deprem sonrası tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından apartmanda kalmaya devam edenler, dışarı çıkarıldı. Apartman sakinleri, yakınlarının yanına giderken, binanın giriş kapısı ve etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Yapılacak incelemenin ardından apartmanla ilgili son durum belli olacak. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-27 15:47:17



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