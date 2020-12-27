Elazığ’da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

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Elazığ’da sabah saatlerinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyük korku oluşturduğu kentte deprem anı, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında market sahibi dışarı koşarken, markette bulunan malzemelerin sallandığı görüldü. Deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğu bildirildi.

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