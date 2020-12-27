Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (7)

KAVAKTEPE'DE EVLERİ HASAR GÖRENLERE KONTEYNER
Elazığ'da saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde evleri hasar gören 4 aileye, Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla konteyner gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve diğer kurum personellerince evleri hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştirildi. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-27 21:15:47
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