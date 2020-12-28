Elazığ'da binlerce modern deprem konutu hızla yükseliyor Vali Erkaya Yırık: "2021 yılının başlarında toplamda 8 bin konutun teslim edilmesi planlıyor” "Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu şekilde yaşayabileceği deprem korkusunda uzak bir şekilde çevre düzenlemesiyle, oyun parkalar ve diğer donatılarıyla gayet modern güzel binalar oldu"

Elazığ'da 19 bin 500 konutun yapılmaya başlandığını ve 2021 yılının başlarında 8 bin konutun teslim edilmesinin planlandığını aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu şekilde yaşayabileceği deprem korkusunda uzak bir şekilde çevre düzenlemesiyle, oyun parkalar ve diğer donatılarıyla gayet modern güzel binalar oldu" dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ'da 19 bin 500 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binden fazla konutun sahibi belirlenirken, binlerce konutta tamamlanma aşamasına geldi. Kış şartlarının etkisini göstermesine rağmen sahada çalışmaların durmadan devam ettiği aktarıldı. Depremim hemen ardından devletin tüm ilgi ve alakasını Elazığ’a verdiğini belirten Vali Erkaya Yırık, 2021 yılının başlarında 8 bin konutun teslim etmeyi planladıklarını aktardı.

Depremin hemen ardından devletin tüm birimlerinin Elazığ’da olduğunu aktaran Vali Erkaya Yırık, “24 Ocak Elazığ Depremiyle birlikte o dakikadan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanımızın da Elazığ’daki deprem bölgesinde bizzat bulundu. Devletimiz tüm ilgisini alakasını Elazığ’a verdi. O tarih itibariyle 19 bin 500 konutun inşaat çalışması planlandı ve başladı, devam ediyor. Bu geldiğimiz noktada daha önce 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Dilek sitesindeki konutlarında tamamlandıydı. Öncelik oradan olmak suretiyle 179 konutun teslimatını yaptık. Daha sonra yine Yazıkonak Beldesinde ki tamamlanmış olan konutları teslim ettik. Diğer tarafından Karşıyaka Mahallesi ve Akçakiraz Beldesi'ndeki konutların teslimini yaptık. İnşallah çok kısa bir süre sonrada başka bir bölgedeki konutların kura çekimini gerçekleştireceğiz. Bu geldiğimiz noktada devletimizin özellikle 2021 yılının başlarında toplamda 8 bin konutu teslim etmesini planlıyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Bugün itibari ile biz, bin adet konutun bittiğini ve vatandaşlarımıza kurayla teslim ettiğimizi söyleyebiliyoruz. Hayırlı olsun. Bu yapılan konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde. Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu şekilde yaşayabileceği deprem korkusunda uzak bir şekilde çevre düzenlemesiyle, oyun parkalar ve diğer donatılarıyla gayet modern ve güzel binalar oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Abdullahpaşa Mahallesi 2. etap bölgesinde yapımı süren konutlarla ilgili bilgi veren Proje Müdürü Tolga Taş ise "Projemiz bin 18 konuttan ve bir ticaret merkezinden oluşmakta. 46 konut bloğu, bir de ticaret merkezi bloğundan oluşmaktadır. Şuan yüzde 72 seviyesindeyiz ve git gide sona yaklaşıyoruz. Artık alt yapı ve yol çalışmalarına başladık. Binalarımız da genel itibariyle toparlandı. Ağırlıklı olarak ahşap ile ilgili imalatlarımız devam etmekte. İmalatlarımızı daha önceden toparladığımız için ağırlığımız şuan altyapıda. Doğalgaza hazırlık yapıyoruz, elektrik şuan çekiliyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu yüzde 70 mertebesine ulaştı. İlk etapta süresinden önce teslim etmek isteğimiz bölgeler var ve o bölgelere yoğunlaşmış durumdayız” diye bilgi verdi.

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