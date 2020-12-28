Elazığ'da depremzede çocuklara jandarmadan moral ziyareti

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından jandarma ekipleri konteyner kentte kalan çocukları ziyaret ederek psikososyal destek verdi.
Kentte dün meydana gelen 5.3'lük depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, psikososyal destek çalışmalarına katıldı. Jandarma ekipleri 24 Ocak sonrasında Sivrice ilçesinde kurulan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezine dün yaşanan 5.3'lük deprem sonrası giderek, depremzede çocuklarla bir araya geldi. Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunup, sohbet ederek deprem korkusunu gidermelerine destek oldu.
Öteyandan jandarmanın oluşturduğu psikososyal destek ekiplerinin, depremi hisseden köyleri tek tek dolaşarak çocuklar üzerindeki etkisini gidermeye yönelik programlarını sürdüreceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.